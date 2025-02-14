Сначала должна состояться встреча в формате Украина-США, а затем совместное согласование позиции с участием Европы.

Делегация Украины не планирует проводить гипотетическую встречу с россиянами в Мюнхене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам. Он подчеркнул, что сначала Украина должна говорить с Соединенными Штатами Америки.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится", – сказал Литвин.

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Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 февраля в Мюнхене состоится встреча представителей США, Украины и России.

"Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена", – сообщил Трамп.

Известно, что 14-16 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности. Украинские власти о встрече с российскими представителями не сообщали. Известно лишь о том, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности должны встретиться президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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