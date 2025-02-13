14-16 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности.

В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене встретятся представители Соединенных Штатов Америки, Украины и России. Об этом сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

"У нас завтра встреча в Мюнхене (с Россией). Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую-то страну. Но это высокопоставленные чиновники из России, из Украины и из США", – сказал он.

Отметим, что 14-16 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности. Россия не посещала мероприятие с 2022 года, когда начала полномасштабное вторжение в Украину. На официальном сайте конференции упоминаний о присутствии представителей РФ нет.

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Украинские власти о такой встрече тоже не сообщали. Известно, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности должны встретиться президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Последние заявления Дональда Трампа

Трамп, комментируя свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что верит в желание кремлевского правителя завершить полномасштабную войну против Украины. По словам американского президента, Путин сказал бы ему, если бы это было не так.

Кроме того, Трамп сказал, что "с удовольствием" принял бы Россию обратно в G7. По его словам, решение об исключении страны-агрессора из состава G7 было ошибкой.

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