Причиной усугубления ситуации назвали ухудшение коммуникации.

Советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув предупредил о росте рисков вступления Запада в ядерный конфликт с Китаем или Россией из-за разрыва коммуникации с двумя странами.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

"Два монолитных блока времен холодной войны – СССР и НАТО – хотя и не без тревожных ударов – смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране, – отметил он. – Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, улучшивших наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот. Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне".

Лавгроув считает, что сегодня ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создало более высокий риск "скорой эскалации к стратегическому конфликту" и привело к увеличению вероятности случайного перерастания в войну.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что президент России Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

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