Беларуский диктатор выглядел явно растерянным на совещании с силовиками.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с силовиками после инцидента на аэродроме "Мачулищи", где партизаны сильно повредили российский стратегический самолет А-50. Короткое видео с речью диктатора в начале мероприятия опубликовала пресс-служба президента Беларуси.

Как видно на опубликованных кадрах, Лукашенко вызвал "на ковер" секретаря Совета безопасности страны, министров обороны и внутренних дел, главу КГБ и Государственного погранкомитета.

"В свете событий внутреннего характера и, прежде всего, внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси", – заявил Лукашенко.

Видео дня

В опубликованном ролике правитель Беларуси использует обобщенные размытые фразы, не называя конкретно причины собрания. При этом диктатор выглядит заметно растерянным, что весьма контрастирует с его обычными попытками демонстрировать окружающим мнимую удаль и уверенность в себе.

На видео Лукашенко посетовал, что некие силы пытаются "всколыхнуть ситуацию в Беларуси" и потребовал от силовиков "жесточайшей дисциплины" на границе. Причем диктатор подчеркнул, что это касается не только погранслужбы, но всех силовых ведомств, у которых есть большое количество вооруженных подразделений.

Инцидент на военном аэродроме в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи под Минском прозвучали взрывы. Как выяснилось впоследствии, беларуские партизаны атаковали с помощью беспилотников самолет дальней радиолокационной разведки А-50, который использует российская оккупационная армия.

Это очень сложный и дорогой самолет, имеющийся у России всего в 9 экземплярах. Его стоимость составляет около 330 миллионов долларов, что сопоставимо со стоимостью военного корабля. В Кремле отказались комментировать потерю столь дорогого и редкого самолета.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, повреждение самолета А-50 могло сорвать сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины. Этот самолет использовался оккупантами, как "дальние глаза" для управления истребителями и наведения на цели.

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