На "Мачулищи" могли доставить специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У

После диверсии на беларуском аэродроме "Мачулищи", во время которой, вероятно, был поврежден российский самолет ДРЛО А-50, фиксируют авиационную активность самолета центра обслуживания.

Как пишет "Беларускі Гаюн", в день диверсии, 26 февраля, на аэродром прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ.

Уже утром 27 февраля Ил-76 вылетел на аэродром "Иваново-Северный" в российском Иваново, где дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава. В центре организованы хранение, модернизация и ремонт самолетов ДРЛО А-50. В этом центру значится и указанный Ил-76.

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В июле закрепленные за 610-м центром Ил-76 прилетали на аэродром "Мачулищи", когда тут же находились ДРЛО А-50.

"Все эти факты являются косвенным подтверждением технических проблем, возникших с самолетом ДРЛО А-50У, который был поврежден 26 февраля в результате диверсии беларуских партизан. Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродроме "Мачулищи" специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А – 50У", - говорится в сообщении.

Взрыв на аэродроме в Мачулищах, Беларусь

26 февраля на аэродроме в Мачулищах (Минская область РБ), который используют российские захватчики, раздались взрывы.

Впоследствии начали появляться сообщения о том, что с помощью дронов был атакован самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВКС РФ А-50 с регистрационным номером RF-50608. По информации инициативы BYPOL передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна серьезно повреждены.

Ответственность за атаку взяли на себя беларуские диверсанты. Bypol сообщала, что организаторы атаки успели покинуть страну. Как отметила британская разведка, повреждение самолета, задача которого заключалась в мониторинге воздушного пространства для сбора информации и обеспечении координации действий истребителей, это серьезная потеря для России.

Известно, что у воздушно-космических сил РФ в целом есть 9 таких "птичек" стоимостью более 300 миллионва долларов, из них 6 модернизированы. Британские разведчики информируют, что только 6 самолетов этого типа сейчас в рабочем состоянии. По информации "БГ", в разное время в Беларуси находились не менее 4 ДРЛО А-50: RF-50608, который и сейчас находится в РБ и, вероятно, был поврежден, а также RF-50610, RF-94268, RF-93966 .

После инцидента беларуский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. Кремль отказался комментировать повреждения самолета.

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