Украинка из Ливана рассказала, что происходит в районе взрыва (видео)

Предварительно, граждан Украины среди пострадавших нет.

Украинка Марина Томах, которая семь лет проживает в Ливане, рассказала о событиях в районе взрыва в столице Бейруте.

Об этом она сообщила в комментарии каналу "Украина 24".

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Девушка отметила, что дом, в котором она проживает, находится в 8 км от места взрыва и на высоте 600 метров. По ее словам, пострадали здания в пятикилометровой зоне - выбиты окна, витрины, разрушены потолки. В ее доме, рассказала украинка, после взрыва посыпалась стена.

Количество пострадавших власти не берутся оценивать, больницы города переполнены - раненых везут за пределы столицы страны.

Одной из версий, рассказала она, называют израильскую ракету. Также сообщается о пожаре и возгорании химических веществ.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте произошел сильный взрыв в портовом районе города, есть много раненых и разрушения. Известно о как минимум 10 жертвах и сотнях раненых. Информации о наличии украинцев среди пострадавших пока нет.

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