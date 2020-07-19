На электростанции в Иране прогремел взрыв - СМИ

В результате взрыва никто не пострадал, однако подача электроэнергии была прекращена на 2 часа.

В воскресенье на электростанции в провинции Исфахан в Иране произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал, однако подача электроэнергии была прекращена на 2 часа.

Читайте такжеМасштабный пожар в Иране: вспыхнули сразу 7 кораблей (фото, видео)Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Руководство Исфаханской энергетической компании заявило, что взрыв произошел из-за износа трансформатора на электростанции в Исламабаде.

Агентство одновременно отмечает, что за последние несколько недель в Иране произошло несколько взрывов и пожаров возле военных и промышленных объектов, а также пожар на ядерном объекте.

Ранее УНИАН писал, как в Турции на фабрике фейерверков прогремел взрыв.

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