В Турции на фабрике фейерверков прогремел взрыв: есть жертвы и десятки раненых (фото)
16:31, 03 июля 2020Мир
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По информации президента Турции, травмированы 74 человека
REUTERS
На северо-западе Турции произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков.
Как сообщает ВВС, предварительно известно о двух погибших и десятках раненых. Разрывы пиротехники можно было услышать за десятки километров.
REUTERS
Отмечается, что более 150 работников завода после взрыва оказались в ловушке.
A fireworks factory exploded in Sakarya Hendek. #turkey 🇹🇷pic.twitter.com/0G9NYFWLJ2— Ulli (@RealthingUlli) July 3, 2020
Президент Турции Реджеп Эрдоган уточнил, что по предварительной информации, травмированы 74 человека. Один человек тяжело ранен.
REUTERS
Ранее УНИАН писал, как в Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков.
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