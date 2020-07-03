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В Турции на фабрике фейерверков прогремел взрыв: есть жертвы и десятки раненых (фото)

16:31, 03 июля 2020
Мир
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REUTERS

Как сообщает ВВС, предварительно известно о двух погибших и десятках раненых. Разрывы пиротехники можно было услышать за десятки километров.

REUTERS

Отмечается, что более 150 работников завода после взрыва оказались в ловушке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уточнил, что по предварительной информации, травмированы 74 человека. Один человек тяжело ранен.

REUTERS

Ранее УНИАН писал, как в Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков.

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