В Турции на фабрике фейерверков прогремел взрыв: есть жертвы и десятки раненых (фото)

По информации президента Турции, травмированы 74 человека

На северо-западе Турции произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков.

Как сообщает ВВС, предварительно известно о двух погибших и десятках раненых. Разрывы пиротехники можно было услышать за десятки километров.

Отмечается, что более 150 работников завода после взрыва оказались в ловушке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уточнил, что по предварительной информации, травмированы 74 человека. Один человек тяжело ранен.

Ранее УНИАН писал, как в Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков.

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