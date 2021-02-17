В среду, 17 февраля, в немецком городе Неккарзульм произошел взрыв в штаб-квартире компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе.
Об этом сообщает Stimme.
В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое.
По предварительной информации, взорвался пакет, который был доставлен в офис по почте.
Всех сотрудников офиса эвакуировали. На месте работают полицейские, медики и пиротехники. Здание оцепили.
Стоит отметить, что за день до этого произошел взрыва в отделе приема товаров производителя напитков в Эппельхейме. Причиной взрыва также стала посылка, однако связаны ли эти два события на данный момент неизвестно.
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