В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое.

В среду, 17 февраля, в немецком городе Неккарзульм произошел взрыв в штаб-квартире компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе.

Об этом сообщает Stimme.

В результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое.

По предварительной информации, взорвался пакет, который был доставлен в офис по почте.

Всех сотрудников офиса эвакуировали. На месте работают полицейские, медики и пиротехники. Здание оцепили.

Стоит отметить, что за день до этого произошел взрыва в отделе приема товаров производителя напитков в Эппельхейме. Причиной взрыва также стала посылка, однако связаны ли эти два события на данный момент неизвестно.

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Автор: УНИАН