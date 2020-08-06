Число пострадавших от взрыва в Бейруте достигло 5 тысяч человек

По оперативной информации, украинцев среди погибших и пострадавших нет.

В результате взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, погибли более 135 человек, число зарегистрированных пострадавших достигло 5 тысяч.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения Ливана по состоянию на вечер 5 августа.

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По информации местных представителей властей Ливана, десятки людей пропали без вести, около 300 тыс. человек остались без крова.

"По оперативной информации, полученной от властей Ливана, по состоянию на 9:00 6 августа граждане Украины среди погибших и пострадавших отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что в результате взрыва некоторые украинцы получили порезы и ушибы.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла храниться на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности на Кипре (более 200 км от Бейрута).

Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

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