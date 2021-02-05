МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за присутствия на митингах в поддержку критика Кремля Алексея Навального.

Министерство иностранных дел Украины солидарно с европейскими дипломатами, которых выслали из России за якобы участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается в Telegram-канале МИД.

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение РФ противоречит Венской конвенции и является "очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву".

Высылка европейских дипломатов из России: что известно

5 февраля МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии в связи с их присутствием присутствия на митингах в поддержку критика Кремля Алексея Навального.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", - говорится в сообщении.

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Автор: Антонина Доломанжи