Военный обозреватель пояснил, что может стоять за планами США покинуть регион своих традиционных интересов.

Недавно стало известно о планах Вашингтона вывести свои войска из Ирака Сирии. Это может быть частью торга с Москвой об условиях окончания войны в Украине, пишет военно-политический обозреватель Дилан Малясов в своем defence-blog.

Он отмечает, что окончательное решение о выводе войск американцы еще не приняли, но четыре источника в Министерстве обороны США и Государственном департаменте заявили, что Белый дом больше не инвестирует в поддержку своих миссий в Ираке и Сирии.

"В свете этих сообщений стоит подумать, движется ли Вашингтон к уменьшению конфронтации с Ираном и сигнализирует ли Кремлю о своей готовности вести переговоры о прекращении войны в Украине", – пишет Малясов.

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Журналист напоминает, что Кремль до сих пор живет стереотипами холодной войны с разделением мира на зоны влияния. Поэтому для потенциальной сделки между Москвой и Вашингтоном в качестве примера он приводит решение Карибского ракетного кризиса. Тогда США согласились убрать свои ракеты из Турции, а СССР – свои с Кубы.

"Так же потенциальный вывод американских войск из Сирии можно рассматривать в рамках возможных переговоров с Москвой. Москва давно пытается уменьшить влияние Вашингтона в Сирии и регионе", – пишет Малясов.

По мнению журналиста, вывод американских войск из Сирии может подтолкнуть Россию к подобным действиям, например, покинуть южные территории Украины.

Вывод войск США из Ирака и Сирии

Как писал УНИАН, подконтрольные Ирану парамилитарные группировки в Ираке и Сирии регулярно наносят ракетные и дроновые удары по американским военным объектам в этих странах. Иногда это приводит к жертвам среди американских солдат, часто – к их травмированию.

На этой неделе в западной прессе появились слухи, что США якобы рассматривают возможность вывода своих войск из этого региона. Реагируя на эти слухи, глава Пентагона Ллойд Остин вышел с заявлением о том, что США в ближайшие дни начнут переговоры с правительством Ирака о сворачивании международной военной коалиции, действующей в этой стране во главе с США.

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