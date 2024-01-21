Большинство ракет были перехвачены средствами ПВО.

Американская военная база Аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Несколько военнослужащих получили ранения.

Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет CNN. Отмечается, что ранения военных легкие, однако пока неясно, сколько человек пострадали в результате атаки. Несколько американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм.

Американское Центральное командование сообщило, что несколько баллистических и других ракет были нацелены на базу. Большинство из них было перехвачено средствами ПВО базы, однако некоторые все же нанесли урон.

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Издание отмечает, что использование мощных баллистических ракет для атак гораздо более редкое, чем применение других ракет или ударных дронов. Атаки по американским базам участились с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Так, с 7 октября базы США подвергались нападениям более 143 раз в Ираке и Сирии. Последний инцидент, судя по всему, стал вторым случаем использования баллистических ракет.

Ответственность за удар взяли на себя поддерживаемые Ираном боевики.

Атаки по объектам США в Ираке: другие новости

Несколько дней назад в районе консульства Соединенных Штатов Америки в городе Эрбиль в Ираке прогремела серия взрывов. Ответственность за атаку взал на себя Иранский корпус стражей исламской революции.

Известно, что в результате инцидента погибли четыре человека. Военных коалиционных сил или американских войск среди погибших не было.

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