Иракский премьер инициировал старт первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Штатами о завершении миссии коалиции в Ираке, узнали журналисты.

Силы США в Ираке находились длительное время, а теперь американская и иракская сторона начали официальные переговоры о сворачивании возглавляемой Штатами военной коалиции.

Об этом сообщает "Голос Америки". По данным издания, премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Саббар ас-Судани инициировал "начало первого раунда двустороннего диалога между Ираком и Соединенными Штатами Америки о завершении миссии коалиции в Ираке". Деталей встречи чиновник не раскрывает.

Издание также отмечает, что начало переговоров, о которых обе страны объявили в четверг, 25 января, произошло на фоне регулярных атак по американским войскам в Ираке и Сирии беспилотниками со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев.

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Соединенные Штаты сохраняют присутствие в Ираке с 2003 года. В 2011 году американские войска покинули страну, но через три года вернулись, чтобы помочь местным властям в борьбе с "Исламским государством". С тех пор в стране находятся около 2 500 американских военнослужащих.

В 2020 году, с тех пор, как экстремистские группировки потеряли контроль над иракской территорией, Багдад неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой вывести войска. Активизировался этот вопрос после начала войны между Израилем и Сектором Газы.

На днях глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США начинают переговоры о выводе войск с территории Ирака. Это, по его словам, должно обеспечить переход к долгосрочному двустороннему партнерству по безопасности.

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