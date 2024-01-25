Они хотят перейти к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности.

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни начнут переговоры с Ираком о прекращении существования в стране международной военной коалиции под их руководством. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в микроблоге X (ранее Twitter).

По его словам, они проведут заседания рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака, положив начало процессу, о котором обе страны договорились во время переговоров в Вашингтоне в августе прошлого года. Это должно обеспечить переход к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности.

"Военнослужащие США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в рамках миссии операции "Непоколебимая решимость" по консультированию, оказанию помощи и поддержке иракских сил безопасности в их продолжающейся борьбе с ИГИЛ. Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасному, стабильному и суверенному Ираку", - говорится в сообщении.

Вывод войск США из Ирака: что известно

Недавно Reuters сообщил, что Штаты намерены начать переговоры о прекращении существования возглавляемой США международной военной коалиции в Ираке. По данным источников издания, ее хотят заменить двусторонними отношениями.

Переговоры могут продлиться несколько месяцев или больше, при этом журналисты отмечают, что вывод американских войск "не является неизбежным".

В Ираке находятся 2500 военнослужащих США, они консультируют и помогают местным силам предотвратить возрождение Исламского государства. Также там пребывают сотни военнослужащих из других, в основном европейских стран

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