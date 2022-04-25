Будущие годы станут историческими, спрогнозировал президент Франции.

После президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон, который, по данным социологов, лидирует в избирательной гонке, упомянул о войне в Украине.

Противостояние в украинском государстве напоминает, что "Франция должна повысить голос", сказал Макрон в Париже, обращаясь к сторонникам возле Эйфелевой башни.

По его словам, будущие годы "не будут спокойными, но будут историческими".

"…Нам придется быть требовательными и амбициозными. Война в Украине напоминает: Франция должна повысить голос, чтобы показать четкость выбора и свою силу", - заявил он.

После того, как стало известно, что Макрон побеждает во втором туре выборов президента Франции Марин Ле Пен (СМИ называют ее "подругой" президента России Владимира Путина), в центре Парижа начались акции протеста, правоохранители применили слезоточивый газ, пишет Reuters.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве и области, в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье.

Эммануэль Макрон 13 апреля в эфире телеканала France 2 не захотел называть действия российской армии в Украине геноцидом.

"Я был бы осторожным с такими терминами сегодня, поскольку эти два народа являются братскими", - заявил французский лидер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пригласил Макрона в нашу страну, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

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