Против Кылычдароглу уже подано 28 исков.

Главного конкурента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу могут отправить под суд в связи со снятием неприкосновенности.

Как сообщает издание Cumhuriyet, Кылычдароглу, проигравший выборы, не смог пройти в парламент, так как кандидат в президенты, являющийся главой исполнительной власти, не мог одновременно быть кандидатом в депутаты. Таким образом, он лишился иммунитета.

Как заявил адвокат Кылычдароглу Джелал Челик, против Кылычдароглу уже подано 28 исков, они были переданы в прокуратуру Анкары. Он объяснил, что некоторые из дел в прошлом были остановлены из-за неприкосновенности Кылычдароглу, но теперь снова могут быть открыты.

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Согласно анализу журналистов, если собрать все известные дела Кылычдароглу, которые сейчас находятся в суде, то они могут привести 110 годам лишения свободы.

В то же время большинство исков в отношении Кылычдароглу касаются оскорблений действующего президента Эрдогана, а, по словам его адвоката, выступления с парламентской трибуны расследованию не подлежат.

При этом издание отмечает, что эти иски могут привести для Кылычдароглу к запрету заниматься политикой. Отмечается, что каждое наказание свыше года уже означает политический запрет.

Выборы в Турции

14 мая в Турции состоялись очередные президентские выборы. По итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. 49,52% избирателей отдали голоса Эрдогану, 44,88% – его ключевому оппоненту Кемалю Кылычдароглу. При этом многие эксперты прогнозировали победу именно сопернику Эрдогана.

28 мая Эрдоган и Кылычдароглу встретились во втором туре выборов и Эрдоган победил с небольшим перевесом - он набрал 52.24% голосов, а Кылычдароглу – 47,76%.

Комментируя результаты выборов, Кылычдароглу назвал избирательный процесс в стране самым несправедливым за последние годы.

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