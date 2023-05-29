Он назвал правление Эрдогана "авторитарным режимом" и констатировал, что у народа Турции появилась воля к его смене.

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу, уступивший действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на выборах, назвал избирательный процесс в стране самым несправедливым за последние годы, пишет Al Jazeera.

"Моя печаль связана с трудностями, ожидающими страну. Все средства государства были мобилизованы для одной политической партии и легли к ногам одного человека", — заявил Кылычдароглу.

Он назвал правление Эрдогана "авторитарным режимом" и констатировал, что у народа Турции появилась воля к его смене.

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Оппозиционер также поблагодарил представителей своей политсилы - Альянса наций - и избирателей, которые "защищали урны для голосования и боролись с аморальным и незаконным давлением" и пообещал продолжить заниматься политикой.

"Я всегда боролся за ваши права и справедливость, чтобы вас никто не угнетал, чтобы вы могли жить в достатке, и я буду продолжать это делать. … Мы будем оставаться в авангарде этой борьбы до тех пор, пока в нашей стране не придет настоящая демократия", — сказал Кылычдароглу.

Напомним, вечером в воскресенье, 28 мая, после подсчета 99,43% голосов Высший избирательный совет Турции (YSK) объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов с преимуществом в менее чем 5%. Кандидат от оппозиции Кылычдароглу набрал 47.86% голосов, Эрдоган – 52.14%

Выборы президента Турции - что нужно знать

14 мая в Турции состоялись очередные выборы (парламентские и президентские одновременно). Впервые в истории страны по итогам голосования не был определен новый лидер, который будет занимать пост президента страны следующие 5 лет - ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. 49,52% избирателей отдали голоса Эрдогану, 44,88% – его ключевому оппоненту Кемалю Кылычдароглу, остальные кандидаты получили менее 5% поддержки.

После первого тура президентских выборов оппозиция обвинила Эрдогана в нежелании передать власть мирным путем в случае проигрыша. Кроме того, Кылычдароглу заявлял о вмешательстве Москвы в избирательный процесс.

28 мая Эрдоган и Кылычдароглу встретились во втором туре выборов. Накануне выбывший из гонки Синан Оган поддержал Эрдогана, а националистические силы – Кылычдароглу.

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