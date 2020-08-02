У Трампа заявили, что он не собирался переносить выборы в США

В администрации президента выступают против проведения общего голосования по почте.

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов главы государства. Они состоятся 3 ноября, как и положено по американскому законодательству.

Читайте такжеСъезд Республиканской партии, на котором назовут кандидата в президенты США, закроют для прессы - СМИТакое заявление сделал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала CBS.

«Он (Дональд Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их», - заявил он.

По его словам, в администрации президента выступают против проведения общего голосования по почте.

«Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - общее голосование по почте. Это плохая идея для страны», - подчеркнул он.

Ранее УНИАН писал, что Дональд Трамп заговорил о переносе выборов из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте.

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