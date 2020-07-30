Трамп призвал перенести выборы президента США

Голосование по почте предложили в США в мае как альтернативу традиционным выборам в условиях пандемии COVID-19.

Президент США Дональд Трамп призвал перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года, из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте.

Об этом он написал в Twitter.

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«Если будет введено всеобщее голосование почтой, то в 2020 году состоятся самые неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным позором. Давайте отстрочим выборы, пока люди не смогут проголосовать должным образом, безопасно и защищено», – говорится в сообщении.

Голосование по почте предложили в США в мае как альтернативу традиционным выборам в условиях пандемии COVID-19. С тех пор Трамп неоднократно заявлял о вероятности фальсификаций таким способом. По информации некоторых СМИ, активность действующего президента Соединенных Штатов выросла после обнародования опросов, показавших высокий предвыборный рейтинг его соперника – Джо Байдена.

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