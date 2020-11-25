На пресс-конференции Трамп рассказал о борьбе с пандемией COVID-19. В частности, он заявил, что вакцина может появиться в США уже на следующей неделе.

Действующий президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о результатах выборов и спешно покинул пресс-конференцию.

На ней он рассказал о борьбе с пандемией COVID-19. В частности, он заявил, что вакцина может появиться в США уже на следующей неделе.

«Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии - невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже», - заявил Трамп.

В своем обращении к журналистам президент также рассказал о рекордных показателях роста индекса Dow Jones. После этого он спешно покинул пресс-конференцию, не став комментировать результаты выборов президента.

Читайте такжеСдался: администрация Трампа объявила о готовности передать власть Байдену - CNN

Выборы президента США

Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января.

Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН