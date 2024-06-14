Политик заявляет, что был с ним достаточно "жестким".

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах закончит войну в Украине еще до вступления в должность.

В разговоре на канале IMPAULSIVE он снова заявил, что полномасштабной войны бы не было, будь он у власти. При этом политик считает, что Путин принял решение о большом нападении, когда США вывели войска из Афганистана. "Это просто позор. Столько мертвых людей", - сказал он.

Трамп утверждает, что очень хорошо ладил и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с Путиным, но в отношениях с последним был "жестким". Также политик рассказал о своем недавнем разговоре с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Видео дня

"Хабиб подошел ко мне после боя и сказал, что мы должны остановить войны. Он такой умный, он все понимает. Я думаю, он дружит с Путиным. И я думаю, что остановлю эту войну сразу после выборов. И если я выиграю, я остановлю это очень быстро, до прибытия в президентский офис. Если это не закончится раньше", - добавил он.

При этом EssentiallySports со сслылкой на сеть пишет, что во время разговора Нурмагомедов умолял его остановить "палестинскую войну".

Обещания Трампа остановить войну

Бывший американский президент неодкоратно заявлял, что закончит полномасштабную войну в Украине всего за 24 часа, если победит на осенних выборах.

Свой план он не раскрывал, однако уверял, что способен посадить лидеров обеих стран за стол переговоров. При этом венгерский премьер Орбан говорил, что Трамп не собирается выделять деньги войну, если вернется в Белый дом.

Вас также могут заинтересовать новости: