Указывается, что в случае переизбрания Трампа самой взрывоопасной темой для европейцев в целом станет Украина.

Переизбрание Дональда Трампа президентом США в ноябре 2024 года может оказаться мощным фактором раскола Европы, пишет Le Monde.

Издание напоминает, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан стал первым европейским лидером, который приветствовал Дональда Трампа в качестве кандидата. Позже еще два политика пересекли Атлантику, чтобы встретиться с Трампом - Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, и президент Польши Анджей Дуда.

"Подход британца был четко сформулирован - выступать за выделение помощи Украине в Конгрессе - и он проинформировал об этом Белый дом. Мнение поляка, напротив, было более двусмысленным. Дуда не скрывал своей симпатии к Трампу, когда последний занимал Овальный кабинет. Он даже предложил ему создать американскую базу в Польше, которую он бы назвал "Форт Трамп", - говорится в публикации.

Отмечается, что о следующем европейском посетителе еще не объявлено, но реальный трансатлантический трафик, за которым стоит следить, обязательно усилится, если Трамп будет избран 5 ноября:

"Гипотеза, которая вызвала панику в некоторых посольствах с тех пор, как стала возможной, может оказаться мощным фактором раскола Европы… У Орбана, скорее всего, уже есть билет на церемонию инаугурации в кармане, но другие, возможно, захотят соблюсти небольшую задержку в плане приличия. Что касается канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, у каждого из них будут разные проблемы".

Указывается, что в случае переизбрания Трампа самой взрывоопасной темой для европейцев в целом станет Украина.

"Поскольку Трамп хвастался, что способен решить вопрос "за 24 часа", трудно представить, как в нынешних условиях конфликта такое "решение" может быть выгодным для Киева. Тем не менее, некоторые европейские страны, особенно на севере и востоке, а теперь и Франция, считают, что безопасность Европы зависит от поражения России в Украине", - говорится в публикации.

Le Monde пишет, что среди возможных сценариев худший, - это переговоры, и Европу может ожидать раскол, если этот сценарий будет реализован.

Помощь для Украины от США одобрена - заявление Трампа

Напомним, как писал УНИАН, после принятия законопроекта о помощи Украине Дональд Трамп публично похвалил спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Он напомнил, что республиканцы имеют в Палате представителей преимущество только в один голос, поэтому Джонсон не может "делать все, что захочет". Трамп похвалил спикера за то, что он превратил 9 миллиардов долларов помощи Украине в "прощенный заем".

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