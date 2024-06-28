По мнению большинства обозревателей, действующий глава Белого дома проиграл дебаты экс-президенту Трампу.

Президент США Джо Байден "не выбывает" из гонки 2024 года. Об этом заявил официальный представитель предвыборной кампании действующего главы Белого дома Сет Шустер после неудачных дебатов вечером в четверг, которые вызвали дискуссии среди некоторых демократов о том, стоит ли заменить Байдена, пишет The Hill.

"Конечно, он не выбывает", - сказал спикер.

Сам Байден также отрицал планы отказаться от предвыборной гонки после дебатов.

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"Нет. Трудно спорить с лжецом. The New York Times указала, что он (экс-президент США Дональд Трамп - УНИАН) врал 26 раз", - сказал Байден.

Издание отмечает, что его выступление во время дебатов с Трампом в четверг вечером было в значительной степени раскритиковано демократами, некоторые из которых признали, что это разжигает разговоры о том, стоит ли заменить кандидатуру на должность президента во главе демократов до съезда в августе.

"Голос президента часто был хриплым, что впоследствии Белый дом объяснял простудой, и он порой терял ход мыслей или пытался четко выразить свое мнение", - пишет СМИ.

При этом опрос CNN среди наблюдателей за дебатами показал, что 67 процентов опрошенных сказали, что Трамп выиграл дебаты.

Дебаты Байдена и Трампа 28 июня - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. По данным CNN, только 5% опрошенных сказали, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.

Также мы информировали, что политический обозреватель Томас Фридман рекомендовал Байдену сняться с президентской гонки. По его мнению, "Байден, хороший человек и хороший президент, не имеет права баллотироваться на переизбрание".

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