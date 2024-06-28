Президент США Джо Байден "не выбывает" из гонки 2024 года. Об этом заявил официальный представитель предвыборной кампании действующего главы Белого дома Сет Шустер после неудачных дебатов вечером в четверг, которые вызвали дискуссии среди некоторых демократов о том, стоит ли заменить Байдена, пишет The Hill.
"Конечно, он не выбывает", - сказал спикер.
Сам Байден также отрицал планы отказаться от предвыборной гонки после дебатов.
"Нет. Трудно спорить с лжецом. The New York Times указала, что он (экс-президент США Дональд Трамп - УНИАН) врал 26 раз", - сказал Байден.
Издание отмечает, что его выступление во время дебатов с Трампом в четверг вечером было в значительной степени раскритиковано демократами, некоторые из которых признали, что это разжигает разговоры о том, стоит ли заменить кандидатуру на должность президента во главе демократов до съезда в августе.
"Голос президента часто был хриплым, что впоследствии Белый дом объяснял простудой, и он порой терял ход мыслей или пытался четко выразить свое мнение", - пишет СМИ.
При этом опрос CNN среди наблюдателей за дебатами показал, что 67 процентов опрошенных сказали, что Трамп выиграл дебаты.
Дебаты Байдена и Трампа 28 июня - последние новости
Ранее УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. По данным CNN, только 5% опрошенных сказали, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.
Также мы информировали, что политический обозреватель Томас Фридман рекомендовал Байдену сняться с президентской гонки. По его мнению, "Байден, хороший человек и хороший президент, не имеет права баллотироваться на переизбрание".
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