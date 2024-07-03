'Сделал глупость': Байден признался, что едва не заснул на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден признался, что почти заснул во время недавних дебатов с Дональдом Трампом.
Об этом Байден заявил во время выступления на мероприятии в Маклине, штат Вирджиния, передает Reuters. Как пояснил президент, его выступление во время президентских дебатов было не лучшим якобы из-за смены часовых поясов после двух зарубежных поездок в начале июня.
"Я провел не лучший вечер, но дело в том, что я сделал глупость. Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пройдя примерно 100 часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то едва не заснул на сцене. Это не оправдание, это объяснение", - сказал он.Видео дня
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Действующий президент США Джо Байден теряет поддержку спонсоров после провальных дебатов. По данным Financial Times, некоторые доноры уже размышляют о том, кого они могли бы поддержать, если Байден уйдет в отставку.
Байден в субботу провел встречу со спонсорами в Нью-Йорке, на которой признал, что "провел не лучший вечер", и понимает беспокойство доноров. В то же время президент США заявил, что "у избирателей была другая реакция", и после дебатов опросы показывают небольшое повышение рейтинга.