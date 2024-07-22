Вице-президент США подчеркнула, что достижения Байдена не имеют аналогов в современной истории.

Вице-президент США Камала Харрис высоко оценила наследие нынешнего президента страны во время своего первого публичного выступления после выхода Джо Байдена из президентской гонки, пишет CNN.

"Наследие достижений Джо Байдена за последние три года не имеет аналогов в современной истории. За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, которые находились на посту два срока. Я впервые познакомилась с президентом Байденом через его сына Бо, мы вместе работали генеральными прокурорами в наших штатах", - отметила Харрис на мероприятии для спортсменов чемпионата NCAA.

По ее словам, во время знакомства с сыном Байдена она узнала, каким человеком на самом деле является президент США.

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"Качества, которые Бо ценил в своем отце, - это те же качества, которые я ежедневно вижу в нашем президенте. Его честность, его целостность, его преданность своей вере и своей семье, его большое сердце и его любовь, глубокая любовь к нашей стране - и я являюсь непосредственным свидетелем того, что каждый день наш президент Джо Байден борется за американский народ, и мы глубоко, глубоко благодарны за его служение нашей нации", - подчеркнула Харрис.

Вице-президент отметила, что Байден "хотел быть здесь сегодня" и "быстро выздоравливает" после того, как у него подтвердился диагноз Covid-19.

Известно, что американский лидер публично поддержал кандидатуру Харрис на должность кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 года.

Выборы в США - последние новости

Ранее среднее значение последних опросов CNN Poll of Polls показало, что сейчас в гонке ключевых кандидатов - Дональда Трампа и Камалы Харрис - нет явного лидера. По данным издания, в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис - 47%.

В то же время издание Politico выяснило, кто может стать вице-президентом США в случае победы Камалы Харрис на выборах. Журналисты назвали 9 представителей Демократической партии, один из которых наверняка и станет ее напарником на выборах.

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