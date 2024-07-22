Опросы от CNN показали, что среди граждан нет четкого лидера в предвыборной гонке.

В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки должны состояться президентские выборы. Сейчас в гонке ключевых кандидатов – Дональда Трампа и Камалы Харрис – нет явного лидера.

Об этом свидетельствует среднее значение последних опросов CNN Poll of Polls, которые сравнивают действующего вице-президента Камалу Харрис с бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Результаты показывают, что в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис – 47%. Каждый опрос проводился после президентских дебатов на CNN в прошлом месяце, и только один – опрос CBS/YouGov – после покушения на Трампа 13 июля. Опросы, включающие имена третьих лиц или независимых кандидатов, не включены. Если социологическая компания выпустила несколько опросов за этот период, в средний показатель включается только последний из них", – пишет издание.

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Опрос CNN Poll of Polls – это средний показатель шести последних непартийных национальных опросов зарегистрированных или вероятных избирателей, которые соответствуют стандартам CNN и ставят вопрос об общих президентских выборах 2024 года между Харрис и Трампом. Отмечается, что в Poll of Polls вошли результаты таких опросов:

CBS News/YouGov, проведенного с 16 по 18 июля,

NBC News, проведенного с 7 по 9 июля,

Fox News, проведенного с 7 по 10 июля,

NPR/PBS News/Marist College, проведенного с 9 по 10 июля,

ABC News/Washington Post/Ipsos, проведенного с 5 по 9 июля,

CNN, проведенного с 28 по 30 июня.

Напомним, что Камала Харрис стала ключевым кандидатом на участие в выборах от Демократической партии после того, как действующий президент – Джо Байден – объявил о выходе из гонки.

Выборы в США: это стоит знать

Политолог-американист Владислав Фарапонов в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал, что очень маловероятно, что на съезде Демократической партии будет проголосована кандидатура в президенты другая, чем Харрис. По его словам, в целом у нее такие же шансы, как у Байдена. И здесь очень важно, кто будет с ней как кандидат в вице-президенты.

В то же время говоря о том, какой будет поддержка Украины в случае победы Харрис Фарапонов отметил, что об этом говорить рано. Харрис очень мало занималась внешней политикой – она несколько раз была на конференции по вопросам, но не более.

"О ее личных взглядах во внешней политике известно очень мало, потому что она на внешнеполитических событиях не была такой уж самостоятельной фигурой, а озвучивала необходимые вещи", – пояснил Фарапонов.

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