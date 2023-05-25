Он отверг возможность участия американской армии в войне в Украине.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который является главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за пост президента США от республиканцев, заявил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине до своего вступления в должность в 2025 году.

Так, отвечая в эфире Fox News на вопрос о том, какими будут его действия в отношении войны России в Украине, ДеСантис ответил, что хотел бы увидеть "урегулирование" до своего вступления в должность.

Также он отверг возможность участия американских военных в войне в Украине.

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"Я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками там", - отметил он.

Выборы в США и война в Украине

Следующие выборы в США состоятся осенью 2024 года. За пост президента будут бороться в частности действующий глава страны Джо Байден, а также Дональд Трамп. Однако недавно свою кандидатуру на пост президента выставил также и Рон ДеСантис, он будет баллотироваться от Республиканской партии, также как и Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы может закончить войну в Украине за 24 часа. При этом президент Украины Владимир Зеленский подверг эт слова сомнению, заявив, что у Трампа уже был шанс завершить конфликт в 2014 году, однако тот им не воспользовался.

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