Зеленский напомнил, что при президентстве Трампа не было полномасштабного вторжения, но война уже шла, и Трамп не решил этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский скептически отреагировал на обещание бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов, если его переизберут президентом.

Как сообщает CNN, президент Украины заявил, что у Трампа уже был шанс остановить войну и он не решил этот вопрос. Зеленский напомнил, что при президентстве Трампа не было полномасштабного вторжения, но война уже шла:

"Российская агрессия уже была. Крым был оккупирован, часть Донбасса была оккупирована. Я не уверен, был ли он глубоко вовлечен в этот вопрос, но, тем не менее, он не решил этот вопрос. Я не уверен, что для него это было приоритетом. Я его ни в чем не виню. Но у нас есть факты. И мы должны на них смотреть".

Заявление Трампа о войне в Украине

Ранее Трамп на одном из телеканалов заявил, что если бы он стал президентом, то закончил бы войну в Украине за 24 часа. Он отмечал, что хорошо знаком с президентами обеих стран, поэтому ему "100-процентно" удастся достичь результата.

Следующие президентские выборы в США состоятся в 2024 году. Трамп подал заявку на участие еще в ноябре прошлого года. Баллотироваться на этот пост будет также действующий президент США Джо Байден.

Вас также могут заинтересовать новости: