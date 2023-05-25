44-летний политик вызвал немалый интерес среди американских избирателей.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он стал соперником экс-президента США Дональда Трампа, который также намерен побороться за президентскую должность на выборах.

Как отмечает Associated Press, Десантиса считают главным соперником Трампа в Республиканской партии. Несмотря на свои ультраправые взгляды, 44-летний политик вызвал немалый интерес среди американских избирателей.

Кроме Трампа и Десантиса, об участии в гонке за номинацию на президентские выборы объявили бывшая губернатор штата Южная Каролина и бывший посол США в ООН Никки Хейли, предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший глава штата Арканзас Аса Гатчинсон, а также радиоведущий Лерри Элдер.

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Рон Десантис: что известно о кандидате в президенты США

С сентября 2019 года республиканец Рон Десантис является губернатором американского штата Флорида. В прошлом году его переизбрали на эту должность с рекордным перевесом голосов.

В 2022 году Десантис нарвался на критику представителей Республиканской партии после заявления относительно развязанной Россией войны против Украины. Тогда он сказал, что российское вторжение в Украину является "территориальным спором" и раскритиковал коллег по партии за приверженность помощи нашей стране.

После волны критики Рон Десантис изменил свою риторику насчет войны России против Украины. Он назвал Путина военным преступником и потребовал привлечь его к ответственности. Кроме того, Десантис заявил, что Россия не выиграет эту войну.

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