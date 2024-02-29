Президент прошел специалистов по оптометрии, стоматологии, ортопедии, физиотерапии, неврологии, медицине сна, кардиологии, радиологии и дерматологии.

Президент США Джо Байден прошел ежегодный медосмотр, который подтвердил, что он способен выполнять свои обязанности.

Доктор Кевин О'Коннор в своем отчете заявил, что американский лидер не имеет "никаких новых проблем" со здоровьем. Как уточняет CNN, этот отчет будет последней информацией о здоровье Байдена до президентских выборов в ноябре.

"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к выполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений. Президент Байден - здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - написал О'Коннор.

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Как известно, в свои 81 Байден уже является самым старшим из всех американских президентов. Если он переизберется, то в конце второго срока ему будет 86 лет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на ежедневном брифинге объявила, что, по словам врача президента, он "не нуждается в когнитивном тесте".

О'Коннор в своем отчете подробно описывает специальности привлеченных к медосмотру врачей: оптометрия, стоматология, ортопедия (стопы и голеностопного сустава), ортопедия (позвоночника), физиотерапия, неврология, медицина сна, кардиология, радиология и дерматология. Документ просмотрели и другие врачи Медицинской службы Белого дома.

"Каждый из этих специалистов независимо просмотрел карту, осмотрел президента и согласился с моими выводами и рекомендациями", - отметил О'Коннор.

Согласно обследованию, Байден весит 80,7 кг и имеет рост 182,8 см, что соответствует росту и весу, зафиксированным во время его последнего физического обследования в феврале 2023 года. Врач утверждает, что политик "продолжает тренироваться не менее пяти дней в неделю".

В предыдущих обследованиях указывалось, что у Байдена была скованная походка, вызванная "износом" позвоночника. Однако по последним выводам, "артритные изменения у Байдена остаются от умеренных до тяжелых, но все еще не приводят к сжатию нервных корешков настолько значительного, чтобы требовать какого-либо специального лечения".

Как говорится в отчете, недавно американский лидер пожаловался на боль в левом бедре, "что, несомненно, также влияет на его жесткую походку". Хотя походка Байдена остается жесткой, она не ухудшилась с прошлого года.

Выборы в США

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года в США пройдут очередные президентские выборы. Перед ними проходят праймериз - предвыборы, победители которых будут бороться за кресло президента.

Toronto Star писал, что нынешние президентские выборы в США станут "референдумом о будущем Украины". Для Республиканской партии под руководством Дональда Трампа поддержка Украины "стала ненужным делом". При этом без поддержки США Украина проиграет войну против РФ.

В то же время по данным WSJ, американцы не хотят видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа.

Опрос Economist/YouGov от 13 июня показал, что только 33% избирателей хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался, а 26% хотят, чтобы это сделал Джо Байден.

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