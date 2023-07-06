На данный момент большинство избирателей-республиканцев и демократов сильно склоняются к Трампу и Байдену. Но матч-реванш между этими двумя стариками будет еще неприятнее и уродливее, чем в 2020 году.

Президентская гонка 2024 года в США складывается как гонка, в которой мало кто хочет участвовать. Ни 80-летний действующий президент-демократ, ни почти 80-летний республиканец не пользуются популярностью.

Об этом пишет бывший старший советник президента США Карл Роув в статье для The Wall Street Journal. Опрос Economist/YouGov от 13 июня показал, что только 33% избирателей хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался, а 26% хотят, чтобы это сделал Джо Байден. А вот убедительное большинство - 56% и 59% соответственно - предпочли бы остаться в стороне.

Эта закономерность сохраняется в большинстве соцопросов. Так, опрос, проведенный телеканалом NBC 18 апреля, показал, что 70% американцев считают, что Байден "не должен баллотироваться в президенты", а 60% считают, что Трамп также не должен этого делать. 38% относятся к Байдену "положительно", а 48% дали ему "негативную" оценку, в том числе 38% - "очень негативную". Трамп набрал 34% "положительных" оценок и 53% "негативных", в том числе 44% "очень негативных".

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"Есть много причин, по которым американцам может не нравиться любой из лидеров. Возможно, они считают Байдена слишком слабым и слишком левым, а Трампа - слишком деструктивным и коррумпированным. Но эти опросы также могут выявить желание смены поколений. Американцы могут подумать, что могут сделать лучше для должности президента, чем двое мужчин, которым в сумме будет 160 лет к моменту голосования в следующем году", - пишет Роув.

Автор напоминает, что ранее в американском обществе уже встречалось такое стремление к более молодым лицам. В 1960 году президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Он командовал вторжением в день "Д" (общепринятое в военном деле понятие, обозначающее день начала военной операции, - УНИАН), привел союзников к победе в Европе во Второй мировой войне и был замечательным человеком и успешным президентом. Но он родился в 1890 году, и ему было около 70 лет, когда американцы выбирали его преемника.

В том же году обе партии выбрали молодых ветеранов Второй мировой войны. 47-летний вице-президент Ричард Никсон легко добился поддержки Республиканской партии. Сенатор Джон Ф. Кеннеди (43 года) победил трех более старших демократов - бывшего губернатора Иллинойса Адлая Стивенсона II (60 лет), сенатора Стюарта Симингтона (59 лет) и лидера большинства Линдона Б. Джонсона (52 года). Принимая выдвижение от Демократической партии, Кеннеди призвал "к новому поколению лидеров - новым людям, способным справляться с новыми проблемами и новыми возможностями". Это стало постоянной темой его победной президентской гонки.

Автор статьи отмечает, что в следующие 32 года президентами Америки были выходцы из величайшего поколения - Кеннеди, затем Джонсон, Никсон, Джимми Картер, Рональд Рейган и, наконец, Джордж Буш-старший, который в свои 18 лет какое-то время был самым молодым летчиком-истребителем ВМФ во Второй мировой войне.

Затем наступил 1992 год, и американцы снова обратились к молодому поколению, избрав президентом губернатора штата Арканзас Билла Клинтона, родившегося в 1946 году - в том же году, что Джордж Буш-младший и Дональд Трамп. Барак Обама, родившийся в 1961 году, является относительно молодым бэби-бумером (демографическое поколение родившихся между 1946 и 1964 годами, предшествующее поколению X, - УНИАН), но с Джо Байденом американцы избрали первого президента из до-бумерского "молчаливого поколения", тех, кто родился в период между 1928 и 1945 годами.

"Возможно, настало время очередной смены поколений. Это в силах людей осуществить. Избиратели, а не партийные боссы, будут выбирать кандидатов от обеих партий", - пишет Роув.

В соревнованиях Республиканской партии уже участвуют лидеры намного моложе Трампа. Среди них - губернатор Флориды Рон ДеСантис (44 года), бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли (51 год), сенатор от Южной Каролины Тим Скотт (57 лет), бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи (60 лет), бывший вице-президент Майк Пэнс (64 года) и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам (66).

В лагере Демократической партии потенциальные кандидаты - одни известные, другие нет - на десятилетия моложе Байдена. Среди них губернаторы Фил Мерфи из Нью-Джерси (65 лет), Гэвин Ньюсом из Калифорнии (55 лет), Джаред Полис из Колорадо (48 лет), Дж. Б. Притцкер из Иллинойса (58 лет) и Гретхен Уитмер из Мичигана (51 год). Есть также вице-президент Камала Харрис (58) и сенаторы Кори Букер из Нью-Джерси (54) и Эми Клобучар из Миннесоты (63), а также министр торговли Джина Раймондо (52), министр транспорта Пит Буттиджич (41) и старший советник президента Митч Ландриё (62 года).

"На данный момент большинство избирателей-республиканцев и демократов сильно склоняются к Трампу и Байдену. Но матч-реванш между этими двумя стариками будет еще неприятнее и уродливее, чем в 2020 году. Явка может даже упасть из-за того, что так много избирателей отвернутся", - отмечает Роув.

"Наша нация глубоко разделена и разгневана; он сталкивается с огромными проблемами дома и опасностями за рубежом. Лучше всего им противостоит новое энергичное руководство. Та партия, которая это поймет, одержит верх в следующем году", - добавляет он.

Выборы президента США 2024 - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2024 года в США пройдут очередные президентские выборы. Им будут предшествовать праймериз - передвыборы, победители которых будут бороться за кресло президента президента.

Среди главных кандидатов можно выделить действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Байден официально объявил о намерениях баллотироваться в президенты США в апреле этого года. Он дал понять, что его предвыборная кампания сосредочится, в том числе, на тезисах о борьбе с республиканским экстремизмом. А вот Трамп объявил о намерении баллотироваться на выборах еще в ноябре 2022 года.

В мае стало известно, что Дональд Трамп заручился поддержкой 53% избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев на предварительных выборах, что примерно вдвое превышает уровень поддержки (26%) его главного конкурента - Рона ДеСантиса.

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