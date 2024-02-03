Издание отметило, что в настоящее время тема Украины исчезает из американской предвыборной кампании, которую ведут республиканцы.

Президентские выборы в США станут "референдумом о будущем Украины".

В статье Toronto Star предполагается, что "избиратели-республиканцы не хотят больше слышать о поддержке Украины". Такой вывод обозреватели издания сделали на анализе предвыборной риторики республиканки Никки Хейли, которая борется за право представлять партию на президентских выборах.

Издание предположило, что для Республиканской партии под руководством Дональда Трампа поддержка Украины "стала ненужным делом". "С 2023 года республиканцы в Конгрессе неоднократно блокировали дальнейшую американскую военную помощь Украине. Если Трамп одержит победу на президентских выборах в ноябре, он совершенно ясно дал понять, что планирует полностью бросить эту страну", - пишет издание.

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Обозреватели отметили, что без поддержки США Украина проигрывает войну против РФ. А "лучшим сценарием "для страны станет "дикий мир, при котором РФ сохранит оккупированные восточные земли Украины и установит постоянный контроль над марионеточным правительством на Западе".

Предполагают запрет преподавания украинского языка, продолжение массового похищения украинских детей: "Это буквально сотрет Украину с карты Европы".

При этом издание отметило, что Украина борется за свою свободу "против самого выносливого врага Америки".

Помощь США Украине

В сентябре 2023 года в США назначили группу по проверке использования помощи Украиной.

В то же время, утверждение новой помощи по безопасности в США пока застряло в Конгрессе, поскольку в Палате представителей и Сенате не могут согласовать решение вопросов о защите границы с Мексикой, чтобы перейти к голосованию за дополнительную помощь для Украины.

31 января Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании с целью усиления сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи в сфере безопасности.

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