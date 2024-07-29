У Аллана Лихтмана есть своя сложная формула определения победителя, основанная на 13 параметрах.

На текущий момент Камала Харрис имеет больше шансов на победу во время ноябрьских выборов президента США, чем Дональд Трамп. Как пишет Fox News, такого мнения придерживается американский политический аналитик Аллан Лихтман, который правильно предсказал победителя почти всех президентских гонок в США с 1984 года.

Лихтман оценивает претендентов на кресло в Белом доме по 13-ти ключевым параметрам. Среди них в частности успехи и неудачи их партии (демократической или республиканской) в экономической и международной политике, наличие личной харизмы у кандидата, чистота репутации и тому подобное.

Согласно прогнозу Лихтмана, демократы, вероятным кандидатом от которых является Камала Харрис, пока выигрывают по 6 из 13 пунктов, чего обычно достаточно для победы кандидата. Зато кандидат от республиканцев преобладает только по трем пунктам.

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Однако Лихтман еще не завершил свою оценку, поскольку проверять кандидатов еще по четырем пунктам он будет после того, как Камалу Харрис формально объявят кандидатом от демократов.

Если демократы не выиграют по трем из этих четырех пунктов, то согласно формуле, по которой Лихтман ведет подсчет, они проиграют выборы.

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Как писал УНИАН, Камала Харрис за неделю заметно нарастила рейтинги, Трамп потерял. Особенно сильно изменилось отношение тех избирателей, которые не определились.

Также мы рассказывали, что круг кандидатов на должность вице-президента США при Харрис сузился до трех человек. Ожидается, что вероятная кандидатка на должность главы Белого дома сделает выбор до 7 августа.

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