Единственное, что можно сказать наверняка, Байден с его постоянным страхом эскалации покинет президентский пост в январе.

В январе США получат нового президента. И хотя оба кандидата ранее очертили свою стратегию относительно войны в Украине, на самом деле, публичные заявления и Дональда Трампа, и Камалы Харрис не обязательно отражают то, как они действительно будут действовать. Об этом пишет Politico.

Харрис не равна Байдену

После самоустранения Байдена из предвыборной борьбы Камала Харрис еще не делала заметных заявлений относительно войны в Украине. Однако она побывала на Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне этого года. Там она заявляла, что "стратегические интересы" Америки заключаются в решительной поддержке Украины.

При этом есть надежда, что ее политика на посту президента будет более решительной, чем у Байдена. Как отмечает Politico, уже известно, что Харрис приведет в Белый дом собственную команду, поэтому ни советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, ни госсекретарь Энтони Блинкен должности не сохранят. Считается, что именно эти двое, особенно Салливан, ответственны за крайне осторожную и медленную поддержку Украины администрацией Байдена.

Видео дня

Трамп еще не сказал свое последнее слово

Ранее экс-президент дал крайне сомнительное обещание закончить войну за сутки. И каждый сегодня вкладывает собственные надежды и опасения в то, как Трамп будет пытаться реализовать это обещание. Однако ключевым фактором здесь может стать раздутое эго экс-президента, которое не оставляет ему других вариантов кроме поддержки Украины.

Именно Трамп в 2017 году предоставил Украине противотанковые комплексы "Джавелин", чтобы утереть нос своему предшественнику Бараку Обаме, который не дал украинцам ничего. В 2022 году эти "Джавелины" сыграли важную роль в отражении первоначального нападения россиян.

Также показательно, что после формального назначения Трампа официальным кандидатом в президенты от республиканцев первым иностранным лидером, с которым он поговорил, был именно президент Украины Владимир Зеленский. По их словам, Трамп в разговоре назвал фейком информацию о том, что он планирует помочь Путину, и пообещал добиваться справедливого мира.

Кроме того Politico напоминает, что в конце концов Трамп дал неофициальное разрешение республиканцам разблокировать военную помощь Украине весной этого года.

"Но суть заключается в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает обреченность Украины или спасение Путина. Результат остается неизвестным, и люди вокруг Трампа борются за это", - резюмирует издание.

Выборы в США 2024: последние новости

Как писал УНИАН, Камалла Харрис победила на праймериз и становится официальным кандидатом от демократов. Формально голосование продлится до понедельника, однако она уже набрала более половины от общего количества голосов выборщиков.

Также мы рассказывали, что Трамп и Харрис никак не могут договориться о дебатах. Трамп предложил провести дебаты на благосклонном к республиканцам телеканале Fox News 4 сентября. В свою очередь в штабе Харрис заявили, что Трамп пытается отказаться от дебатов, которые уже были назначены на "нейтральном" канале ABC.

Вас также могут заинтересовать новости: