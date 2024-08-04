Отмечается, что Трамп не прекращает свои нападки на соперницу.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил провести дебаты с вице-президентом Демократической партии Камалой Харрис на телеканале Fox News 4 сентября. В свою очередь у Харрис заявили, что Трамп пытается отказаться от дебатов, которые уже были назначены на канале ABC.

Издание Reuters пишет, что правила будут похожи те, которые были на первых дебатах с президентом Джо Байденом, но на этот раз дебаты будут проходить в штате Пенсильвания, где идет борьба, и будут иметь "полную аудиторию на арене".

Трамп и Байден договорились о вторых дебатах 10 сентября на ABC News, которые бывший президент предложил перенести на Fox, самую популярную сеть среди его сторонников.

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Харрис, которая в пятницу получила голоса делегатов, необходимые для выдвижения кандидата от Демократической партии на выборах 5 ноября, заявила, что планирует принять участие в первоначально запланированных дебатах.

"Интересно, как "любое время, любое место" превращается в "одно конкретное время, одно конкретное безопасное место", - написала она в социальной сети X. – "Я буду там 10 сентября, как он и договорился. Надеюсь, увижу его там".

Представитель Харрис Майкл Тайлер сказал, что Трамп "боится бежать" и что ее кампания рада обсудить дальнейшие дебаты после 10 сентября, о которых "обе кампании уже договорились".

В субботу Трамп заявил, что Харрис "боится это сделать" и что он встретится с ней 4 сентября, "или я не увижу ее вообще".

Оба кандидата активно ездят по стране, причем Трамп пробует новые линии атаки на Харрис, которая, по некоторым опросам, находится практически в тупиковой ситуации.

Дебаты Харрис и Трампа - последние новости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп таки согласился на дебаты с кандидатом на должности главы Белого дома Камалой Харрис. Трамп, в частности, уточнил, что дебаты состоятся 4 сентября на телеканале Fox News

В свою очередь в команде Харрис не соглашаются на предложение Трампа относительно дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News.

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