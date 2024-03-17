Пятый срок правления Владимира Путина будет проходить под влиянием войны в Украине и обеспечения поддержки россиян.

После 24 лет правления в Кремле российский лидер Владимир Путин приближается к тому, чтобы получить еще шесть лет президентства по результатам выборов, став лидером России с самым длинным сроком правления со времен Иосифа Сталина. Как пишет The Wall Street Journal, его правительство сделало все возможное, чтобы обеспечить победу - посадил критиков, закрыл рот прессе и ввел новые законы, чтобы искоренить любую критику войны в Украине.

В то же время, отмечает издание, большее значение имеет масштаб его победы. По мнению аналитиков, Путин не просто хочет победить, ему нужно получить безоговорочную победу, если он хочет развязать руки в возрождении консервативных православных традиций России и преобладания в войне в Украине и в его широкой конфронтации с Западом.

"Это легитимизирует наследие Путина и его агрессивную войну, отводя остальную оппозицию к еще более маргинализированной роли и позволяя Путину беспрепятственно реализовать свое видение в течение следующих шести лет", - отмечают западные аналитики.

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Путин уже сигнализировал о некоторых своих планах в речах и интервью, и главным из них является его настаивание на продолжении войны в Украине.

Также наблюдатели прогнозируют, что российский лидер вскоре может начать очередную волну арестов, новые законы для подавления инакомыслия и увеличение налогов на богатых. Аналитики говорят, что также может быть новая волна мобилизации, чтобы укрепить растущее преимущество России на поле боя в Украине.

Путин может стремиться к более деликатному балансированию, чтобы сохранить экономику России. Аналитики сказали, что он, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы убедиться, что россияне будут продолжать жить нормальной жизнью, а также объявит о планах потратить миллиарды долларов на борьбу с бедностью и восстановление большей части устаревшей инфраструктуры страны.

Он также говорил о создании новой элиты в составе ветеранов и тех, кто служил в войне в Украине, и призвал оказывать им больше поддержки, включая возможности для обучения.

В то же время некоторые аналитики назвали такую риторику пустыми предвыборными обещаниями. Более реалистичным, по их словам, кажется то, что Путин может в конце концов начать вторую волну мобилизации, необходимую для получения преимущества на поле боя.

При этом аналитики отмечают, что российскому лидеру нужно будет найти способ предотвратить повторение бегства сотен тысяч россиян из страны после первой волны мобилизации, например, закрыть границу.

В то же время аналитики говорят, что Путин, вероятно, ждет результатов президентских выборов в США вместе с другими выборами в Европе. Как утверждается, Путин собирается продолжать войну столько, сколько ему нужно, и он чувствует, что время на его стороне.

Выборы в России

с 15 по 17 марта в России проходят президентские выборы, в которых не участвует ни один оппозиционный кандидат. Зато на новый срок, уже пятый по счету, баллотируется Владимир Путин. Уже в первый день было зафиксировано много нарушений правил проведения голосования, в частности, огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам.

В то же время некоторые россияне выражают отношение к происходящему крайне активным образом. Так, по всей территории РФ сообщают о случаях порчи бюллетеней и поджоги кабинок и избирательных участков.

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