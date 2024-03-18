Анналена Бербок заявил, что Евросоюз готовит почву для новых санкций.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала прошедшие в Российской Федерации так называемые выборы президента. Она заявила, что волеизъявление не было настоящими

"Выборы в России были выборами без выбора", - цитирует немецкого дипломата издание Reuters.

Также Бербок заявила, что ЕС подготовит почву для введения новых санкций против России.

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Стоит отметить, что ранее представитель правительства Кристиане Хофман заявила, что "так называемые выборы в России" не были "ни свободными, ни справедливыми", а "результат был заранее ясен и это были недемократические выборы".

При этом представитель МИД Себастьян Фишер заявил, что в последнее время ведомство использует лишь фамилию Путин, без титула.

Выборы в России - последние новости

В первый же день так называемых выборов президента РФ президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что перевыборы Путина не демократические.

18 марта Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла поздравили Путина с "победой", даже не дожидаясь официального оглашения результатов.

При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на честные выборы. В МИД Польши отметили, что голосование проходило на фоне жестких репрессий, которые не дают возможности сделать демократический выбор.

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