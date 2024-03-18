Германия не будет называть Путина президентом / коллаж УНИАН, фото pixabay

Министерство иностранных дел (МИД) Германии не будет называть Владимира Путина президентом России.

Представитель правительства Кристиане Хофман заявила, что "так называемые выборы в России" не были "ни свободными, ни справедливыми", передает Bild. Она отметила, что "результат был заранее ясен и это были недемократические выборы".

Хофман акцентировала, что на выборах царила атмосфера запугивания и свободы слова в РФ нет.

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"Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина", - заявила Хофман.

Также политик остро осудила проведение голосования на оккупированных территориях Украины.

На вопрос о том, будут ли власти Германии называть Путина "президентом или правителем", представитель МИД Себастьян Фишер ответил, что в последнее время ведомство использует одну лишь фамилию Путин, без какого-либо официального титула.

"Выборы" президента РФ 

Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла уже поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на так называемых выборах президента. Они не дожидались официального оглашения результатов.

При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы.

А в Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, которые не дают ему возможности сделать свободный и демократический выбор. 

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