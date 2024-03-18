В немецком МИДе отметили, что уже некоторое время используют одну лишь фамилию Путина.

Министерство иностранных дел (МИД) Германии не будет называть Владимира Путина президентом России.

Представитель правительства Кристиане Хофман заявила, что "так называемые выборы в России" не были "ни свободными, ни справедливыми", передает Bild. Она отметила, что "результат был заранее ясен и это были недемократические выборы".

Хофман акцентировала, что на выборах царила атмосфера запугивания и свободы слова в РФ нет.

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"Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина", - заявила Хофман.

Также политик остро осудила проведение голосования на оккупированных территориях Украины.

На вопрос о том, будут ли власти Германии называть Путина "президентом или правителем", представитель МИД Себастьян Фишер ответил, что в последнее время ведомство использует одну лишь фамилию Путин, без какого-либо официального титула.

"Выборы" президента РФ

Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла уже поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на так называемых выборах президента. Они не дожидались официального оглашения результатов.

При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы.

А в Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, которые не дают ему возможности сделать свободный и демократический выбор.

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