Министерство иностранных дел (МИД) Германии не будет называть Владимира Путина президентом России.
Представитель правительства Кристиане Хофман заявила, что "так называемые выборы в России" не были "ни свободными, ни справедливыми", передает Bild. Она отметила, что "результат был заранее ясен и это были недемократические выборы".
Хофман акцентировала, что на выборах царила атмосфера запугивания и свободы слова в РФ нет.
"Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина", - заявила Хофман.
Также политик остро осудила проведение голосования на оккупированных территориях Украины.
На вопрос о том, будут ли власти Германии называть Путина "президентом или правителем", представитель МИД Себастьян Фишер ответил, что в последнее время ведомство использует одну лишь фамилию Путин, без какого-либо официального титула.
"Выборы" президента РФ
Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла уже поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на так называемых выборах президента. Они не дожидались официального оглашения результатов.
При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы.
А в Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, которые не дают ему возможности сделать свободный и демократический выбор.