Партия «Nur Otan» набрала 71,97 % голосов избирателей.

По данным экзитполов, на выборах в Казахстане побеждает партия «Nur Otan».

Читайте такжеМинистр труда Австрии уходит в отставку из-за обвинений в плагиатеОб этом сообщает МИА «Казинформ».

По словам директора Исследовательского института «Общественное мнение» Айнур Мажитовой, партия «Nur Otan» набрала 71,97 % голосов избирателей.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» получила 10,18 % голосов. Народная партия Казахстана набрала 9,03% голосов.

Остальные партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер голосов избирателей, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента.

Выборы в Казахстане

10 января в Казахстане проходят парламентские выборы.

Десятки активистов были задержаны по меньшей мере в трех крупных городах, в частности столице Нур-Султане.

Оппозиция фактически не принимает участия в выборах, а критики правительства призвали к общенациональным протестам в день голосования.

Последние парламентские выборы в Казахстане состоялись в марте 2016 года.

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Автор: УНИАН