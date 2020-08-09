Жена белорусского оппозиционера Цепкало покинула страну вслед за ним

Валерий Цепкало хотел бороться за кресло президента Беларуси, но был вынужден покинуть страну из-за угроз.

Вероника Цепкало – представитель объединенного избирательного штаба Светланы Тихановской и супруга оппозиционера Валерия Цепкало, покинула Беларусь. Читайте такжеОснований для хаоса или гражданской войны после выборов в Беларуси нет - Лукашенко Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на пресс-службу штаба Тихановской. Голосовать Вероника будет в Москве. «Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно», — прокомментировали ситуацию в штабе. Валерий Цепкало - бывший дипломат и экс-глава белорусского Парка высоких технологий, хотел побороться за кресло президента Беларуси. Однако ЦИК отказался регистрировать его кандидатом, сославшись на недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч. При этом, Цепкало передал в комиссию почти 160 тысяч подписей, но засчитали ему чуть более 78 тысяч.

Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

В конце июля стало известно, что Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав.

Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину, накануне основного дня выборов он был в Варшаве.

В Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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