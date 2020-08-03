Белорусский оппозиционер: Украина – наш второй по значимости партнер

Политик рассказал о своем видении внешней политики его страны.

Беларусь хочет построить добрые отношения со всеми странами-соседями.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

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"Со всеми странами — нашими соседями нам нужно устанавливать нормальные отношения. С Россией традиционно — это у нас главный партнер. Украина – наш второй по значимости партнер. Совсем у нас плохие отношения сегодня с Польшей, со странами Балтии, хотя это три страны Евросоюза, с которыми мы имеем общие границы. Мы очень сильно переживаем за то, что происходит между Россией и Украиной. Мы бы хотели, чтобы этот конфликт нормально разрешился, чтобы мы вошли в то состояние, которое существовало до 2014 года", — сказал он.

Политик считает, что у Беларуси, Украины и России очень много общего.

"Нам, как небольшой европейской стране, хотелось бы, чтобы мы имели прекрасные отношения с нашими соседями, и чтобы у них между собой были хорошие отношения. Наш прагматизм заключается в том, что там, где существует Россия, это такие же традиционные теплые связи культурные, межличностные... Фактически отсутствие препятствий на уровне этнопсихологических стереотипов и с Украиной, и с Россией — так чувствуют себя белорусы. Украина и Россия для нас родные и близкие народы", — сказал он.

Напомним, 14 июля в Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей.

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