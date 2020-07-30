Накануне выборов: оппозиция Беларуси зовет всех на крупнейший митинг

Организаторы предупреждают, что в связи с усилением мер безопасности, территория будет оцеплена, а на входе в парк милиция будет проводить досмотр.

Объединенный штаб оппозиции анонсировал крупнейший в истории Беларуси митинг накануне выборов президента страны.

Приглашение на митинг размещено в Telegram-канал NEXTA.

Митинг объединенного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начнется в минском парке Дружбы народов сегодня в 18:00.

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Организаторы предупреждают, что в связи с усилением мер безопасности, территория будет оцеплена, а на входе в парк милиция будет проводить досмотр, поэтому различные запрещённые предметы и жидкости с собой брать не рекомендуют.

Помимо политической составляющей, на митинге планируется ярмарка ремесленников, развлечения и концерт, на котором выступят B:N:, Litesound, PyLai, Loudscage, Лера Яскевич, Alexander Kiss и Сергей Kosmas.

Напомним, ЦИК Беларуси сегодня срочно созвал всех кандидатов в президенты.

Как сообщал УНИАН, выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

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