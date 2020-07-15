Белорусы стали в очередь, чтоб пожаловаться на отказ ЦИК регистрировать соперников Лукашенко

Граждан попросили прийти вечером в ЦИК и подать вместе с представителями политиков жалобы.

Возле здания ЦИК в Минске образовалась длинная очередь людей, которые хотят подать жалобу на решение комиссии не регистрировать на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – главных соперников действующего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Новому собранию сторонников оппозиционных политиков предшествовали заявления из избирательного штаба Бабарико. Представители арестованного противника Лукашенко проинструктировали людей, что делать в случае отказа ЦИК регистрировать кандидатом в президенты Виктора Бабарико.

Граждан попросили прийти вечером в ЦИК и подать вместе с представителями политиков жалобы. Форму жалобы можно было скачать с сайта Бабарико.

Также людей призвали присоединиться в роли наблюдателей на выборах президента, чтобы предотвратить фальсификации, и проголосовать 9 августа за альтернативного Лукашенко кандидата или против всех.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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