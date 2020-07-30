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ЦИК Беларуси срочно созвала всех кандидатов в президенты (фото)

10:09, 30 июля 2020
Мир
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Фото REUTERS

В частности, о вызове в ЦИК сообщил кандидат в президенты Сергей Черечень, который является председателем партии Беларусская социал-демократическая "Грамада".

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"В четверг, 30 июля, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем 30 июля", – отметил политик.

Кроме Череченя, аналогичные приглашения получили еще три кандидата в президенты – жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Информацию о сборе кандидатов в президенты также подтвердили журналистам в ЦИК. Повестку встречи назвать не смогли.

Сергей Черечень / Фото REUTERS
Светлана Тихановская / Фото REUTERS
Андрей Дмитриев / Фото REUTERS
Анна Конопатская / Фото REUTERS
Андрей Равков / Фото REUTERS

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

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