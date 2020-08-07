Глава МИД Беларуси встретился с временным поверенным США

Они обсудили белорусско-американские отношения и ситуацию с выборами президента страны.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с временным поверенным в делах США Джеффри Джуком.

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Об этом сообщается на сайте ведомства. Они обсудили белорусско-американские отношения и ситуацию с выборами президента страны. Какие-либо подробности диалога в сообщении не приводятся.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. В настоящее время проходит досрочное голосование (с 4 по 8 августа), за три дня явка составила 22,47%. На выборы зарегистрированы пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Оппозицию представляет Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, который не смог зарегистрироваться из-за ареста.

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