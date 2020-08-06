На место собрания сторонников соперницы Лукашенко согнали военных (фото)

В парке сегодня местные власти решили провести праздник ко Дню железнодорожных войск.

В минском парке Дружбы народов, где должен состояться сегодня митинг соперницы действующего президента Светланы Тихановской, собрались военные с техникой.

Об этом пишет местное издание Наша Нива.

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В парке сегодня местные власти решили провести праздник ко Дню железнодорожных войск. У площадки даже обустроили полевую кухню.

Въезжать на место запланированного митинга приходится с препятствиями. Так, водителя штаба Тихановской, когда тот разгружал технику, оштрафовали, потому что он подъехал под запрещающий знак.

В штабе оппозиции говорят, что никакого официального уведомления об отмене митинга они не получали и что ситуация станет более понятной в обед. Также в штабе не исключили, что собрание пройдет в другом месте, хотя все площадки были зарезервированы официальными властями.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Около нескольких месяцев между Лукашенко и его оппонентами продолжается горячая борьба, сопровождающаяся арестами оппозиционных политиков и протестами в Минске.

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