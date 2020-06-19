В Минске прошли акции в поддержку арестованных активистов (видео)

Участники акции вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, среди них Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич.

В центре столицы Беларуси Минска 18 июня состоялся почти 7-часовой пикет представителей оппозиции за поддержку арестованных активистов, сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Согласно сообщению, участники акции вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, среди них Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич.

Сообщается, что «Цепь солидарности» на проспекте Независимости растянули на несколько километров.

На пикете также продолжался сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, в которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.

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В четверг суд в Минске приговорил сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца на еще 15 суток административного ареста по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях. Сейчас Северинец отбывает арест за пикет 7 июня. Сам активист не признает себя виновным и говорит, что принимал участие в разрешенных мероприятиях.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов продлится с 5 по 14 июля.

Критики Александра Лукашенко указывают, что никакие белорусские выборы за последние 20 лет нельзя назвать свободными или справедливыми.

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