Папа Римский призвал Байдена бороться на новом посту с изменениями климата, мигрантским кризисом и бедностью.

Папа Римский Франциск по телефону провел переговоры с демократом Джо Байденом, который предварительно победил на выборах президента США.

Во время разговора, Папа Римский призвал Байдена бороться на новой должности с изменениями климата, мигрантским кризисом и бедностью, пишет Голос Америки.

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Также понтифик благословил представителя Демократической партии. Будущий президент в свою очередь отметил роль Папы Римского в достижении мира, примирения и общей приверженности гуманизму на мировой арене.

Выборы президента США 2020: Что известно

Официальные результаты выборов в США еще не объявлены, но Байден еще 7 ноября выступил с победной речью в своем родном Вилмингтоне.

Уверенность демократа основывается на прогнозах результатов волеизъявления, которые опубликовали СМИ.

Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о намерении требовать в судах пересчета голосов.

Ни один из результатов в штатах еще не утвержден, подсчет голосов продолжается. Он будет известен только после заседания коллегии выборщиков США 14 декабря.

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Автор: УНИАН