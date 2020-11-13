Папа Римский Франциск по телефону провел переговоры с демократом Джо Байденом, который предварительно победил на выборах президента США.
Во время разговора, Папа Римский призвал Байдена бороться на новой должности с изменениями климата, мигрантским кризисом и бедностью, пишет Голос Америки.
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Также понтифик благословил представителя Демократической партии. Будущий президент в свою очередь отметил роль Папы Римского в достижении мира, примирения и общей приверженности гуманизму на мировой арене.
Выборы президента США 2020: Что известно
- Официальные результаты выборов в США еще не объявлены, но Байден еще 7 ноября выступил с победной речью в своем родном Вилмингтоне.
- Уверенность демократа основывается на прогнозах результатов волеизъявления, которые опубликовали СМИ.
- Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о намерении требовать в судах пересчета голосов.
- Ни один из результатов в штатах еще не утвержден, подсчет голосов продолжается. Он будет известен только после заседания коллегии выборщиков США 14 декабря.
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