Рамасвами считает, что надо отдать России часть Донбасса, и не брать Украину в НАТО. В обмен на это Путин должен выйти из военного альянса с Китаем.

Индийско-американский законодатель Вивек Рамасвами, который собирается соревноваться с Дональдом Трампом на праймериз республиканцев на выборах президента США, рассказал о своих планах по завершению войны в Украине.

Как сообщает NDTV, в частности, основной своей целью он назвал выход России из альянса с Китаем. Рамасвами заявил, что российско-китайский военный альянс является "самой большой военной угрозой" для США и добавил, что взаимодействие США с Украиной толкает Россию в "китайские объятия".

"Российско-китайский военный альянс является самой большой военной угрозой, с которой мы сегодня сталкиваемся. Гиперзвуковой ракетный потенциал, ядерный потенциал в России намного опережает нас и Китай. И военно-морской потенциал Китая впереди нашего... Хуже всего то, что наши действия в Украине еще больше толкают Россию в объятия Китая", - сказал Рамасвами.

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Поэтому перепуганный республиканец заявил, что сделает все для ослабления этого альянса и согласен на уступки Путину.

"Итак, моя внешняя политика сосредоточена на ослаблении этого альянса. Я бы заморозил нынешние линии контроля, и это оставило бы часть Донбасса за Россией. Я бы также взял на себя обязательства относительно того, что Украина не станет членом НАТО. Наша цель не проигрыш Путина, наша цель должна заключаться в том, чтобы Америка выиграла", - сказал Рамасвами.

Заявления других кандидатов в президенты США о войне в Украине

Главный претендент на выдвижение от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что, став президентом, завершит войну в Украине за 24 часа. При этом, по его "формуле мира", Украина должна отказаться от части своих территорий.

Еще один кандидат от республиканцев, Роберт Десантис, назвал войну в Украине "территориальным спором" и критиковал США за военную помощь Украине.

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